Motorradfahrer (36) stürzte über Böschung in Wald

Der 36-Jährige war am Mittwoch gegen 12.20 Uhr mit seinem Motorrad auf der Defereggen Landesstraße vom Staller Sattel kommend in Richtung St. Jakob unterwegs. „Dabei fuhr er aus unbekanntem Grund in einer Rechtskurve über den linken Fahrbahnrand hinaus und stürzte über eine Böschung in ein Waldstück“, heißt es seitens der Polizei