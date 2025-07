Auf der Kamptalbahn sind bald Akku-Züge unterwegs

Weitere Vorteile: Die hybride Antriebstechnologie kann sowohl elektrifizierte als auch nicht elektrifizierte Strecken bewältigen. Einsparungen von riesigen Mengen an Diesel und CO2-Emissionen inklusive. Der neue Akku-Zug kann übrigens auf der Kamptalbahn wohl nie erreichte bis zu 160 km/h über die Stränge pfeilen und hat eine extreme Beschleunigung, was in Summe zu kürzeren Reisezeiten führen soll. Servus, bekanntlich auch NÖ-Wirtschaftsbund-Direktor: „Wir fahren in eine saubere Zukunft.“