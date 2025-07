81 Milliarden in der Hand | Ein Fingerzeig

81 Milliarden in der Hand. Die Hinterlassenschaft von Magnus Brunner als österreichischer Finanzminister? Daran werden die Menschen im Land noch viele Jahre zu würgen haben. Als oberster Säckelwart in der türkis-grünen Nehammer-Kogler-Regierung hat er, so die einfache Bilanz, zu viel ausgegeben und zu wenig eingenommen. So explodierten die Staatsschulden, die nun die Nachfolger von Nehammer, Brunner und Co. in den Griff bekommen müssen – unter anderem, indem sie uns allen in die Tasche greifen. Brunner hat sich längst aus Österreich verabschiedet. Er hat, wie wir wissen, als EU-Kommissar freilich nicht, wie erhofft, ein Ressort aus dem Wirtschafts-, Finanz- oder Regulierungsbereich zugewiesen bekommen, sondern wurde von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit dem Migrations- und Asylbereich betraut. Hat man in Brüssel längst gewusst, dass Brunner im Umgang mit Finanzen nicht das glücklichste Händchen hat? Das wird es nicht unbedingt gewesen sein. Denn sonst würde der österreichische EU-Kommissar nicht jetzt über eine Verdreifachung seines Budgets für die Migration jubeln können. 81 Milliarden Euro werden ihm in die Hand gegeben – na, wenn das nur gut geht!