Alles hebt ab: Nicht nur was Flügel hat, fliegt!

„Wir heben in Sachen Ausbildung ab – und das im wahrsten Sinn des Wortes“, versichert Airport-Chef Dr. Günther Ofner. Tatsächlich zündet er in Schwechat jetzt einen besonderen Jobmotor. Denn mit dem neuen Luftfracht-Basiskurs 5.0 holen sich der Flughafen und die AviationNOW-Luftfrachtakademie ein praxisnahes Ausbildungsprogramm direkt auf den Airport. Wo sonst tonnenschwere Container verladen und Zollpapiere gestempelt werden, stehen nun auch Schulungsteilnehmer in Warnweste und Sicherheitsschuhen – mitten im Geschehen startender und landender Maschinen!