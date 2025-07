ORF-„Anhörung“ | Weg damit!

ORF-„Anhörung“. Die Dreier-Koalition, die sich gerade in freundlichster Selbstbeurteilung einen „2-er“ für ihre bisherigen Leistungen verpasst hat, bemüht sich schon wieder um eine „gute“ Nachrede. Und ja, es ist gut, dass das Anhörungsrecht der Landeshauptleute bei der Wahl der ORF-Landesdirektoren endlich abgeschafft wird. Freilich hätte es das gar nie geben sollen. Aber die Landesstudios des ORF sind – von selten aufblitzenden Ausnahmen abgesehen – stets fest in den Händen der jeweils Regierenden im Land. Die längste Zeit wurden die Landesdirektoren praktisch direkt vom Landeshauptmann ausgewählt, ehe das zum sogenannten „Anhörungsrecht“ abgemildert wurde. In der Praxis bedeutete dieser Status ein Vetorecht. Und für die Landesdirektoren, dass sie sich oft und oft bei nicht gefälliger Berichterstattung etwas vom Landeshauptmann (oder der Landeshauptfrau) und dessen oder deren Schergen im wahrsten Sinne des Wortes „anhören“ mussten und es immer noch müssen.