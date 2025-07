Abenteuerliche Bootsreise mit der Kraft der Sonne

Benzin war keine Option

Das traditionelle Holzboot bringt samt Ausrüstung, Proviant und vierköpfiger Besatzung knapp 700 Kilo auf die Waage. Angetrieben wird es von einem kleinen Elektromotor, der nur durch ein Solarpaneel mit Strom versorgt wird. „Benzin kam nicht in Frage“, betont Kormann: „Lärm, Gestank und Spritkosten waren keine Option.“ Unterstützt wurde das Wagnis von Markus Unger und dessen Unternehmen „Wir sind Solar“. Das Ziel liegt rund 1920 Kilometer entfernt: der sogenannte Kilometer 0 an der Donaumündung bei Sulina in Rumänien.