Verbale Lüftchen | „Ich hasse sie auch“

Verbale Lüftchen. „Warum“, das werden wir immer wieder gefragt, „schreibt ihr so viel über jeden Unsinn, den Donald Trump von sich gibt?“ Wo es doch für uns in Österreich keine Bedeutung habe. Doch genau das ist der springende Punkt! Denn während natürlich vieles von dem, was der maßlose Übertreiber und Vereinfacher im Weißen Haus sagt oder rülpst, nur teilweise oder gar nicht stimmt – so hat doch beinahe jedes verbales Lüftchen, das Trump entfleucht, weltpolitische Bedeutung – und somit auch für uns hier in Österreich.