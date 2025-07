„Wunder der Auferstehung“ für ein Stiftsjuwel

„Ein Juwel in unserer Kulturlandschaft“

„Diese Abtei ist Juwel unserer Kulturlandschaft“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Wir wollen diesen einzigartigen Ort des Glaubens für weitere Ewigkeiten auf Erden bewahren“, so ihr flüsterndes Versprechen am Hochaltar. Im ehrwürdigen Prälatensaal kam jetzt erstmals das neu geschaffene Kuratorium zur Restaurierung zusammen – unter ihrem Vorsitz. Abt Pius Maurer bringt es auf den Punkt: „Wir stehen als Gemeinschaft in der Verantwortung, dieses einzigartige spirituelle, kulturelle und historische Erbe zu schützen und weiterzugeben. Mit Gottes und der Gönner Hilf.“