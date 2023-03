Opernball führte zu gewaltigem Krach im Skiverband

Sportlerin wehrt sich

Veronika hält dagegen: „Nach der WM in Spanien hatte Lisi Corona. Und ich wollte mit keinem anderen Guide trainieren, weil ich mich dabei nicht so sicher fühle wie mit meiner Schwester. Das letzte Mal, als ich mit einem anderen Guide gefahren bin, habe ich mir die Kreuzbänder in beiden Knien gerissen.“ Weiters meinte die Gloggnitzerin: „Hätte Lisi den Opernball offiziell angemeldet, wäre er ihr verboten worden. Für mich geht es im Kampf um die Kristallkugel um jeden Punkt. Ich verstehe nicht, dass so etwas auf das Spiel gesetzt wird."