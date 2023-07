Ein Schuljahr wie „früher“ ist geschafft

Ruhig ist es auf den Gängen der Volksschule 1 in Salzburg-Maxglan um 8.30 Uhr am Freitagmorgen. Die Schüler sind in ihren Klassenzimmern, die Türen stehen schon offen. Drinnen sitzt aber kein Kind mehr auf seinem Sessel. Sie laufen durcheinander, packen ihre Sachen zusammen und tauschen sich über die Zeugnisse aus. „Nur Einser!“, freuen sich Nico und Gabriel, die gemeinsam in der 2a waren und zeigen stolz ihr Zeugnis. Es ist der letzte Schultag, bevor sie in die lang ersehnten Sommerferien entlassen werden.