Tier-Drama: Seeadler krachte nach Schuss gegen Zug

Traurige Gewissheit

Stunden später war es Gewissheit: Der stolze Vogel war bei Pischelsdorf im Bezirk Bruck an der Leitha Opfer eines Schusses aus einer Flinte geworden. Nicht nur dass der Schütze ein Wilderer war, schoss er auch noch schlecht: „Dante“ war durch eine Schrotkugel so schwer am Auge verletzt worden, dass er die Orientierung verlor und gegen einen Zug flog. Sein Todesurteil!