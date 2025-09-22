Video: Diese Szenen brachten WSG-Coach zum Toben

WSG-Trainer Philipp Semlic hat nach dem 1:1 beim SCR Altach seine Enttäuschung über das Ergebnis bei den Offiziellen abgeladen. „Wenn wir schlecht waren, gebe ich das zu – aber die waren heute wirklich schlecht“, sagte der Steirer. Was den Coach in Rage gebracht hat und die weiteren Highlights der Partie sehen Sie oben im Video – in Kooperation mit Sky Sport Austria.