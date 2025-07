Laila (22) stemmt Lehre und Studium gleichzeitig

Sie hat die Herausforderung als erste in Niederösterreich angenommen und blickt nun der Zielgeraden entgegen: Die 22-jährige Laila Gruber absolvierte im Juni nicht nur ihre Lehrabschlussprüfung als Anlagen- und Betriebstechnikerin, sondern sie studiert parallel auch noch an der FH St. Pölten. Für den Abschluss in „Smart Engineering of Production and Processes“ fehlt ihr noch die Bachelorarbeit, die sie über den Sommer fertig schreiben will.