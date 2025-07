Pizzera & Jaus zwischen Berg & Therme erleben

Mitmachen & gewinnen

Die „Krone“ verlost für das bereits nahezu ausverkaufte Konzert am 22. August in der Gasteiner Berg- und Thermenwelt 3x2 Stehplatztickets. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen bis zum Teilnahmeschluss am 14. Juli und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.