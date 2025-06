St. Andrä: ÖVP-Mann holt Bürgermeisteramt

Ende Februar trat der SPÖ-Bürgermeister der Gemeinde St. Andrä am Zicksee – Michael Schmidt – zurück. Danach fing die Polit-Maschinerie an zu laufen. Die Wahl wurde vorbereitet, interimistisch übernahm Vizebürgermeister Andreas Sattler den Bürgermeistersessel. Am 6. Juni dann der erste Wahlgang, gestern der reguläre Wahltag.