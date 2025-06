„Es gibt klaren Fokus auf Tourismuswirtschaft“

„Krone“: Herr Minister, Tirol ist Tourismus-Weltmeister, wird es auch hier in der nächsten Zeit Impulse geben oder ist die Branche von den aktuellen Krisen nicht betroffen?

Hattmannsdorfer: Tourismus ist einer der zentralen Wertschöpfungsfaktoren in Österreich und entwickelt sich auch unter den gegebenen Rahmenbedingungen sehr gut. Deswegen halten wir die Mittel in der gewerblichen Tourismusförderung aufrecht. Was die Branche beschäftigt, sind Fachkräfte, Saisonkontingente, Saisonnierregelungen oder auch die Rot-weiß-Rot-Card. Gerade Fachkräfte aus dem Ausland sind ein massives Thema und daher prioritär in der Tourismuspolitik. Das heißt: Es gibt einen klaren Fokus auf die Tourismuswirtschaft. Tirol ist Vorreiter und Kraftquelle, wie auch der Austragungsort Seefeld zeigt.