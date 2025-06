Ein Abend ganz im Zeichen des Tourismus in Tirol

Rund sechs Milliarden Euro an direkter und indirekter Wertschöpfung bringt der Tourismus in Tirol pro Jahr. Mit 24 Prozent Anteil an der gesamten Bruttowertschöpfungskette ist er eine der zentralen Säulen, wie die „Krone“ in der Vergangenheit öfter berichtete.