Verstappens Sperre hängt von einer „Geheimakte“ ab

Den Konstrukteurs-Titel hat Red Bull Racing schon abgeschrieben, in der Fahrer-WM liegt Max Verstappen bereits 49 Punkte zurück. In einer Wertung hat der Weltmeister aber die Nase vorn: jene mit den Strafpunkten. Kassiert er in Kanada auch nur einen einzigen, ist der 27-Jährige in Österreich gesperrt! Wie werden die Strafpunkte überhaupt vergeben? Die „Krone“ fragte bei FIA-Steward Wilhelm Singer nach...