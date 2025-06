Verstappen ist ein Fan, andere sind es gar nicht

Kühner sagt über Verstappen: „Ich bewundere seine Leistungen, er hat in seiner Fahrkunst so viel Perfektion.“ Der Springreiter erzählt dazu vor seinem Start am Samstag im Grand Prix von St-Tropez eine lustige Anekdote: „Ich habe bei einem Turnier in s´Hertogenbosch einmal einen Formel 1-Simulator, bei dem Verstappen die Bestzeit hält, ausprobiert. Ich war wirklich sehr, sehr weit weg von seiner Zeit.“