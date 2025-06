Serbischer Profi-Fahrraddieb muss ins Gefängnis

Die Vorwürfe wogen schwer, vor dem Landesgericht zeigte sich der Mann am Mittwoch geständig: Als Teil einer Bande soll ein 37-jähriger Serbe in mehreren Salzburger Gemeinden – etwa in Hallein, Elsbethen und Grödig – knapp 40 hochpreisige Fahrräder aus Kellerabteilen gestohlen haben.