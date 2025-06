Drei Autos fingen bei Schrotthändler Feuer

Gleich drei Autos gingen am Donnerstagmorgen auf dem Gelände eines Schrotthändlers in Wals-Siezenheim in Flammen auf. Die starke Rauchentwicklung war dabei weit zu sehen. Die Freiwillige Feuerwehr war mit dem Löschzug Siezenheim und dem Löschzug Wals vor Ort.