Beim Trumer Triathlon purzeln jetzt schon Rekorde

Die Kurzdistanz ist bereits ausverkauft, für die Mitteldistanz, in der auch die Staatsmeister gekürt werden, gibt es noch Startplätze. Was das Teilnehmerfeld betrifft, wollten die Organisatoren noch keine Namen verraten. „Es sind einige hochkarätige und regionale Athleten am Start. Die finale Bestätigung fehlt noch“, weiß der Organisator.