Salzburg hilft bei Sanierung der ASV-Sportanlagen

Knapp 270.000 Euro nimmt der Kulturausschuss der Stadt Salzburg heuer für den Sport in die Hand. Die größte Summe geht dabei mit 125.000 Euro an den ASV Salzburg, gefolgt vom Sportzentrum Mitte. Dieses erhält erstmals eine Basisförderung in Höhe von 41.200 Euro und darüber 21.000 Euro für nötige Investitionen und Anschaffungen.