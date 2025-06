In Saalfelden soll es bald über Jazz hinausgehen

Ab dem 21. August bedeutet das also rauchende Köpfe, denn dann startet das Jazzfestival Saalfelden 2025. Eröffnet wird das Musikevent heuer von Saxofonist Leonard Skorupa mit einem Auftragsprojekt. Bereits vor der Eröffnung sollte man sich die neue Jazzfestival-App installieren. Diese ist bereits jetzt erhältlich und soll Festivalbesuchern die Planung vor Ort erleichtern. So werden beispielsweise die spontanen Flashmob-Konzerte an geheimen Orten in und um Saalfelden rund 30 Minuten vor Konzertbeginn über die App angekündigt. Musiker Valentin Schuster wird die Spontan-Konzerte heuer organisieren.