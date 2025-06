Polizei sprengte Drogenring, nahm Großdealer fest

Im Zuge koordinierter Hausdurchsuchungen konnten zahlreiche elektronische Geräte sichergestellt werden. Die Auswertung dieser Geräte brachte die Verbindung zu einem 43-jährigen Österreicher, der derzeit in einer Justizanstalt in Oberösterreich eine Haftstrafe verbüßt. Bei diesem bestellte der 38-jährige Pinzgauer 2 Kilogramm Kokain, das über Mittelsmänner in Kolumbien beschafft und nach Zell am See geliefert werden sollte.