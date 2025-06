Jetzt rollen die Salzburger Expressbusse an

Idee für schnelle Busse kommt aus Frankreich

Wo und wie das Schnellbus-System funktionieren soll? „Die Busse sollen dort etabliert werden, wo es keine Schienen gibt“, erklärt Franz Schober, Leiter für den öffentlichen Verkehr in der Stadt. Also etwa auf der Achse Mondsee-Thalgau-Salzburg, vom Wolfgangsee oder aus Richtung Mattsee. Dabei wollen sich die Planer an einem in Frankreich in einigen Städten bereits erprobten System orientieren.