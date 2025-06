Doppelter Rentier-Nachwuchs im Salzburger Zoo

Laut Roter Liste der Weltnaturschutzunion werden Waldrentiere als gefährdet eingestuft. In der Vergangenheit waren sie über weite Teile Nordeuropas verbreitet. Durch starke Bejagung galten sie 1913 in Finnland sogar als ausgestorben und wurden unter Schutz gestellt. Mittlerweile kommen sie wieder in kleinen Gebieten Finnlands und Russlands vor.