Islamische Vereine verloren drei junge Mitglieder

Auch in der Grazer Pfarre St. Vinzenz fand – unter Polizeischutz – ein Gedenkgottesdienst für die Opfer statt. Die Kirche befindet sich nur unweit des Tatorts und im Sprengel des betroffenen Gymnasiums. Er sei noch am Dienstag unmittelbar während des Einsatzes an der benachbarten Schule vorbeigegangen und habe an „die jungen Leute“ gedacht, sagte Pfarrer Bernhard Pesendorfer am Abend in seiner Predigt. „In so einem Moment wird einem bewusst, dass es wenig gibt, worauf man im Leben wirklich bauen kann.“