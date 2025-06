Früher Drogendealer, jetzt Scout beim FC Arsenal

Von den „Blues“ zu den „Gunners“

Später arbeitete der Brite als Jugendtrainer beim FC Chelsea, ehe er 2020 zum Stadtrivalen Arsenal wechselte. Bei den „Gunners“ ist Bol unter Per Mertersacker als Juniorenscout tätig. Nord-London soll jedoch nur ein weiterer Zwischenstopp sein. Sein Ziel: Als Chefscout bei einem Premier-League-Verein arbeiten. „Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe. Es ist gut, ab und zu darüber nachzudenken, wie weit ich gekommen bin“, so Bol.