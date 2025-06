Citymanager gesucht: Gehalt plötzlich angehoben

Am Samstag hat H&M am Grazer Hauptplatz zugesperrt – ein Symbol dafür, wie stark das Zentrum der steirischen Landeshauptstadt unter Druck steht. Das Café Sacher hat zuvor ebenso in bester Lage das Handtuch geworfen wie der Manner-Shop, hier gibt es aber jeweils schon Nachfolger. Die Leerstände nehmen zu, die Frequenz der Passanten nimmt ab, viele Unternehmer rufen um Hilfe.