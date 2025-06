80 Jahre danach: Handshake als Symbol des Friedens

Generationenübergreifendes Projekt

Zusätzlich präsentierte das Museum „Erlauf erinnert“ das Video von Lisa Rastl und Willi Dorner, in dem die Bevölkerung aufgerufen war, das historische Bild der beiden Generäle am Ort seiner Entstehung – dem heutigen Gemeindeamt – nachzustellen. Es wird künftig in die permanente Ausstellung integriert.