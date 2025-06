Liebe, Verrat und ein irrer Tanz der Rachegeister

Schwelgen in farbenreicher Musik

Dirigent Marius Burkert und die Grazer Philharmoniker schwelgen in Puccinis farbenreicher Musik, besonders die noch ein wenig an Wagner erinnernde Dramatik liegt ihnen. Und die wilde „Tregenda“ (der extatische Tanz der Willis) zum Finale lässt einen atemlos zurück. Die Rarität findet sich nur noch einmal am 12. Juni auf dem Spielplan – nicht versäumen!