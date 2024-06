Demonstranten radelten über Inntalautobahn

Stau sorgt für Ärger bei ÖVP und Bevölkerung

Weniger ausgezeichnet war die Stimmung bei der kritisierten Politik, so meinte Landesrätin Astrid Mair (ÖVP): „Unserer Ansicht nach wird das Ziel klar verfehlt, wenn für das so wichtige Anliegen des Klimaschutzes die komplette Autobahn am Rande der Landeshauptstadt lahmgelegt wird.“ Der von der Demo verursachte Stau am Freitagnachmittag war ein Ärgernis für so manchen Autofahrer. An der Demonstration nahmen etwa 1000 Menschen teil – sie verlief ohne Zwischenfälle.