99ers schließen Partnerschaft mit Kitzbühel ab

Die Adler Kitzbühel spielen in der Alps Hockey League, quasi dem Unterbau zur ICEHL, und bekommen Spieler aus dem 99ers-Kader zur Verfügung gestellt, die allerdings jederzeit wieder nach Graz zurück kommandiert werden können. In einem ersten Schwung wechseln Clemens Krainz und Markus Hanl auf dieser Basis nach Tirol. Von den Adlern sichern sich die 99ers die beiden Talente Jakob Lippitsch (20) und Johannes Gruber (19), die vorerst in Kitzbühel bleiben werden.