Milliarden-Schallmauer ist für die Merkur in Sicht

Kernprodukt der Merkur ist traditionell die Krankenversicherung, hier festigt sie mit 605 Millionen Euro an Prämien klar die Position als zweitstärkster privater Versicherer in Österreich hinter Uniqa (Marktanteil: 19 Prozent). Stärkeres Wachstum gab es auch im Bereich Unfallversicherung (plus 7,1 Prozent auf 31,8 Millionen Euro) und Sachversicherung (plus 3,5 Prozent auf 23,6 Millionen Euro). Weniger gut läuft es bei Lebensversicherungen. 2024 beschäftigte die Merkur-Gruppe im Jahresschnitt übrigens 1728 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.