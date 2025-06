Mit Vorlesepatinnen in Wald und Märchen eintauchen

In Außervillgraten tauchten die Teilnehmer gemeinsam mit den Patinnen in das Abenteuer von „Alice im Wunderland“ ein und waren selbst bei der berühmten Teeparty des Hutmachers am Tisch, ehe sie beim Bemalen der weißen Rosen mitmachen durften. Den Abschluss bildete am vergangenen Wochenende eine sieben Stationen umfassende Reise in den Kalser Wäldern. Mit düsterer Atmosphäre und stimmungsvollen Eindrücken wurden einige Auszüge aus dem Buch Saeculum von Ursula Poznanski erzählt.