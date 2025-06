„Alles erledigt!“ Wechsel zu ManCity bestätigt

Doch wird das Geld am Ende vielleicht doch noch zum Knackpunkt? Denn wie die „L’Équipe“ berichtet, gab Manchester City ein Angebot in der Höhe von 22,5 Mio. Euro an Olympique Lyon ab. Das ist jedoch den Franzosen deutlich zu wenig, der Ligue-1-Klub fordert zwischen 35 und 40 Millionen Euro.