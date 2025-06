„Lewis Hamilton ist im Ferrari verloren“

Hamilton „scheint in einem Loch festzustecken“

„Ich dachte, dass Hamilton mit seinem reichen Rennfahrertalent in der Lage sein würde, Probleme mit dem Auto zu umgehen, aber er scheint in einem Loch festzustecken“, so Herbert, der auch andere Vergleiche zieht. „Es ist nicht das erste Mal, dass wir so etwas in diesem Sport erleben. Nigel Mansell gewann 1992 den Formel-1-WM-Titel, ging 1993 nach Amerika, wurde dort IndyCar-Champion, kam 1994 zurück, und es funktionierte nicht mehr für ihn. Das ist auch bei Michael Schumacher passiert, als er zurückkam, er war einfach nicht mehr derselbe Schumacher wie vorher.“