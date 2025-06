Salzburg-Filialen sind zwischen Himmel und Hölle

Einen Stock tiefer in der OÖ-Liga sind die „Salzburg-Filialen“ Friedburg (Trainer Ernst Öbster) und Mondsee (Sportchef Johann Loibichler) mitten im Kampf um Rang zwei. Bad Ischl (Coach Thomas Heissl) fixierte kürzlich den Klassenerhalt. Kurios: Die Ischler haben keine Kabinen mehr, müssen sich in Containern umziehen. Bei einem davon brach just nach einer Siegesfeier die Rückwand weg.