„Nahrung und Energie gehören nicht in Tonne“

Batterien nicht in den Restmüll!

Auch bei Batterien sei Vorsicht gefragt. „Sie gehören auf keinen Fall in den Restmüll“, versichert zusätzlich auch „Saubermacher“-Entsorgerlegende Hans Roth, dessen typisch rot lackierte Sammel-Lkw im ganzen weiten Land herumkurven. Die aus Sicht des Experten auf der Hand liegenden Gefahren: Falsch entsorgte Batterien und Akkus können Brände auslösen – vor allem in Müllfahrzeugen und Anlagen! „Wir setzen deshalb stark auf Aufklärung und praktische Unterstützung“, so Kasser. Seine Profis zeigen mit digitalen Tools wie dem Trenn-ABC, wie sorgsam mit Ressourcen umgegangen werden kann.