Schmutzig, schweißtreibend und spektakulär

Kriechen, klettern, rutschen und gemeinsam Hindernisse bewältigen, heißt es beim 12. Grawe Grazathlon am 14. Juni 2025. Beim jährlichen Sightseeing-Hindernislauf vorbei an den schönsten Plätzen von Graz können Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer oder Teams erneut zeigen, was Zusammenhalt bedeutet.