Grazathlon ist Vorreiter: Becher erstmals Mehrweg

„Becherhängematte“ zum Einwerfen

Was via Social Media und Co. kommuniziert wird: Die Becher sollen nicht am Boden, sondern in sieben Meter großen „Hängematten“ landen. „Da ist auch die Zivicourage der Läufer gefragt“, sagt Neubauer. Erprobt wurde das Konzept bereits beim Social Business Nightrun. Nun ist man auch für das erste Großevent bereit, denn: „Bei der Becherrückgabe gibt es für die Läufer keinen Zeitverlust.“