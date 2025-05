Kulturhauptstadt Görz: Wohin es uns zieht…

Zurück zu Görz, das schon 1500 an das Haus Habsburg und somit an Österreich fiel und es mit fünf Jahren Unterbrechungbis zum Ende der Monarchie, also in Summe 413 Jahre lang auch blieb (während etwa Salzburg erst 1816 dazukam): Seit 1978 verbindet Kärnten und diese Region erneut ein zumindest loses Band: Die Arbeitsgemeinschaft Alpe-Adria, die mittlerweile zur „Alpen-Adria-Allianz“ mutiert ist. Diese versucht länderübergreifende Zusammenarbeit zu leben und zu bieten; auf den Sektoren Verkehr, Energie, Landwirtschaft, Umweltschutz, Kultur, Wissenschaft und vor allem Tourismus.