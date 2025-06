Conchita Wurst möchte gern Bösewicht spielen

Die menschliche Psyche sei so faszinierend, „in der ganzen Bandbreite von gut bis schlecht“. Was Menschen zu etwas führt, das interessiere ihn. „Das will ich auch gerne in mir finden, wo bin ich die problematischste Person und wo bin ich die einfachste Person. Ich glaube, das ist das Geschenk, das man bekommt vom Schauspiel“, sagte Neuwirth.