Statt 650 vorerst nur 70 Schwarza-Bäume gefällt

„Jetzt werden erstmal nur 70 wirklich dürre Stämme entfernt“, so IG-Schwarza Obmann Hannes Kernbeis, für den es auch sehr wichtig ist, dass die Brutzeit der Vögel durch die radikalen Abholzungen nicht gefährdet wird. Für ihn sind die ständigen Schlägerungen übertrieben. „Der Baumsachverständige markiert einen Baum als krank, nur weil er einen kleine Biberbiss aufweist“, so Kernbeis, der selbst in Kontakt mit dem Sachverständigen trat. Dieser müsse sich nach gewissen ÖNORMEN richten und danach arbeiten. Laut IG Schwarza würde es oft reichen, wenn man einen Baum nur kürzt, anstatt ihn vollkommen zu entfernen.