Haben unsere Störche bald nichts mehr zu fressen?

Claudia Herka, Veterinärmedizinerin und Leiterin des Tierheims in Parndorf, macht sich Sorgen um das Wohl der burgenländischen Weißstörche. Erst vor einem Monat kämpfte sie in ihrer Praxis um das Leben eines Altvogels, der schwer verletzt an einem Straßenrand bei Apetlon gefunden wurde.