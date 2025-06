Überfall und Bluttat: Verdächtige ausgeforscht

Doch der Reihe nach: Ungeklärt waren die beiden Banküberfalle vom 25. Oktober 2024 in Innsbruck sowie vom 28. November in Kufstein. Zu Letzterem konnte ein 22-jähriger Österreicher als Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Er zeigte sich in einer Vernehmung am 10. Juni geständig. Als Motiv gab er Geldprobleme an.