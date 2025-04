Hammer! Erste Autobauer stoppen Lieferungen in USA

Der britische Fahrzeughersteller Jaguar Land Rover (JLR) hat die Auslieferung seiner in Großbritannien produzierten Fahrzeuge in die Vereinigten Staaten vorübergehend gestoppt. Wie der „Guardian“ berichtete, will das Unternehmen prüfen, wie die Auswirkungen der von Trump verhängten Zölle auf Importe gemindert werden können.