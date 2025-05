Transportfirma von Tirols Ex-WK-Präsident pleite

Strafrechtlich in erster Instanz verurteilt

Als Mitgründe für die Pleite wurde angegeben, dass die Verfügbarkeit Walsers für den eigenen Betrieb Walser aufgrund seiner öffentlichen Ämter gelitten habe. Auch hätte die „negative mediale Berichterstattung“ im Zuge strafrechtlicher Vorwürfe gegen ihn zu Auftragsrückgängen geführt. Walser war Ende Jänner am Innsbrucker Landesgericht wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 1,1 Mio. Euro, Verleumdung, Beweismittelfälschung und falscher Beweisaussage im Zusammenhang mit seiner Firma nicht rechtskräftig zu einer bedingt nachgesehenen sechsmonatigen Haftstrafe sowie einer unbedingten Geldstrafe in Höhe von 3.600 Euro verurteilt worden. Zudem fasste er für Finanzvergehen zur Hälfte bedingte 300.000 Euro aus.