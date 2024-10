Absturz von Christoph W. ist tiefer als vermutet

Walser sah sich schon öfter als „Opfer“

In Erinnerung bleibt sein misslungener Corona-Auftritt in der ZIB 2 am 7. Februar 2021. Damals drohte Walser, nachdem eine Komplettabriegelung Tirols im Raum stand: „Wenn morgen nur ansatzweise irgendetwas aus dem Gesundheitsministerium kommen sollte, werden sie uns am Montag richtig kennenlernen.“